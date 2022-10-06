منحتان طارئتان من وكالة التعاون الإيطالي للبنان... 750 ألف يورو منها لشراء أدوية الأمراض الخطيرة

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قدمت وكالة التعاون الإيطالي، منحتين إضافيتين طارئتين بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليون يورو، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للشعب اللبناني، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفا " الإيطالية للأنباء.ومن بين الـ 1.75 مليون يورو، سيتم دعم أنشطة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع الوطني اللبناني، لا سيما في قطاعي الصرف الصحي والرعاية الأولية، في حين يتم توجيه 750 ألف يورو إلى منظمة الصحة العالمية لشراء وتوريد الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان والذين يعانون من أمراض خطيرة، وفقا لوزارة الخارجية الإيطالية.وتهدف هذه التمويلات إلى تشكيل شهادة متجددة وملموسة على قرب إيطاليا من الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان في هذه اللحظة من الصعوبات المتفاقمة.