لقاء بين القوات والاعتدال الوطني... هل من تفاهم؟

الإعلان

رأى النائب زياد الحواط أن هناك خارطة طريق واضحة من اجل تحقيق الاهداف عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرًا انه ما من طريقة لاخراج لبنان من هذا المأزق الا عبر هذا الاستحقاق الرئاسي.جاء حديث حواط بعد لقاء بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، ووفد من تكتل "الاعتدال الوطني" ضم النواب: احمد خير، محمد سليمان، سجيع عطية والامين العام للتكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور اعضاء من تكتل "الجمهورية القوية" هم النواب: جورج عقيص، فادي كرم، زياد الحواط، ايلي خوري، غياث يزبك والياس اسطفان.وأكد الحواط أن هناك تفاهما حول هذه الامور، كاشفًا أن اللقاءات ستكون مفتوحة للوصول الى تفاهم تامّ، آملا التوصل الى انتخاب رئيس يعيد الشرعية والجمهورية ويعيد لبنان الى الساحة العربية والدولية والى استعادة شرعيته العربية والدولية.وشدد على انه كلما توافقت قوى المعارضة تأتي النتيجة المرجوة في وقت اسرع، الامر الذي يسهّل الخروج من الازمة والذهاب نحو بناء وطن يعيش فيه جميع اللبنانيين بكرامة.بدوره، وضع خير اللقاء مع نواب تكتل الجمهورية القوية في اطار استكمال البحث والحوار الذي بدأ في بيروت وهو مستمر مع النواب للوصول الى تفاهم على طريقة مقاربة الملف الرئاسي.ولفت الى انهم مصرّون على التحاور والتشاور مع الكتل النيابية، معتبرًا انهم يلتقون مع نواب تكتل الجمهورية القوية على ثوابت كثيرة تعني البلد وهموم اللبنانيين، فيما هناك تمايز في موضوع المقاربة للملف الرئاسي، الا ان جولات الحوار مستمرة بين الطرفين.وقال: "قرارنا واضح كتكتل بأهمية الحوار مع الجميع على امل الوصول الى اسم مشترك لرئاسة الجمهورية. وسنجتمع ككتلة قبل الموعد المحدد لجلسة الانتخاب ونبلغ بعدها قرارنا الواضح الى الكتل النيابية التي نتشاور معها".