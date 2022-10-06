كركي أصدر مذكرة بتسديد فواتير المستشفيات الخاصة بغسل الكلى شهريا خارج نظام السلف الشهرية للمستشفيات

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي المذكرة رقم 52 التي تقضي بتسديد فواتير المستشفيات الخاصة بغسل الكلى شهريا خارج نظام السلف الشهرية للمستشفيات، وذلك بناء على جداول تقدم في مكاتب التبعية. وتناولت المذكرة دقائق تطبيق آلية معالجة فواتير استشفاء مرضى غسل الكلى لا سيما تقديم الجداول الخاصة بهذه المعاملات وتصفيتها ومراقبتها وفقا للاصول ودفعها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ استلام الجداول من قبل إدارة الصندوق.وطالب المدير العام الدولة بتسديد الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الخمسة آلاف مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021، وذلك تمكينا له من زيادة تعرفاته الاستشفائية والطبية والدوائية وتحسين تأدية خدماته واستعادة دوره الريادي في تأمين الغطاء الصحي لجميع المضمونين".