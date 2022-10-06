سفير الصين في لبنان متفقدا اعمال المبنى الجديد للكونسرفتوار: مستعدون للتعاون... وميقاتي يتمنى التعاون في كل الميادين

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LBCI News Lebanon

أكد سفير الصين في لبنان تشيان تشيجيان ان الصين مستعدة لمواصلة تقديم ما في وسعها من دعم وتعاون. ورأى أن شعب لبنان المتسم بالحكمة والاجتهاد قادر على الخروج من الازمة في اسرع وقت ممكن واعادة دورته الاقتصادية الحيوية وثقافته الغنية المتنوعة.



كلام السفير الصيني جاء خلال تفقده اعمال بناء المبنى الجديد للمعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" في منطقة ضبيه، والمموّل بهبة من الصين الشعبية، ضمن جولة شارك فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ومجلس ادارة المعهد، ومديرة "الكونسرفتوار" هبة القواس.

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ميقاتي



من جهته أشار ميقاتي، الى أنه لمس رغبة عبّر عنها تشيجيان بالتعاون في كل الميادين لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وتوزيعها على عدة مناطق في لبنان وعلى مراكز الهاتف وضخ المياه والمستشفيات، آملًا ان يتوسع هذا التعاون.





وزير الثقافة



بدوره، كشف المرتضى ان كل لقاء يجمعه والسفير الصيني يبدأ بالكلام عن الكونسرفتوار وينتهي بابداء الرغبة بالتعاون في مشاريع اخرى واستعداد الصين لمساعدة لبنان في كل المجالات.



وقال: "هنا السؤال، هل نحن من يمنع على نفسه الحصول على مقدرات كبيرة باستطاعة الصين ان تقدمها في مختلف المجالات؟"، مضيفًا: "بكل بساطة المطلوب اتخاذ القرار واتباع مصلحتنا لتحصيل حاجتنا".