ميقاتي تفقد أعمال بناء المبنى الجديد للكونسرفتوار في ضبيه الممول بهبة من الصين

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LBCI News Lebanon

تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم أعمال بناء المبنى الجديد للمعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" في منطقة ضبيه، والممول بهبة من الصين الشعبية. وشارك في الجولة سفير الصين في لبنان تشيان تشيجيان، ومجلس إدارة المعهد، ومديرة "الكونسرفتوار" هبة القواس.

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ميقاتي:



وأكد رئيس الحكومة في تصريح بعد الجولة أن "هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا التعاون ببن الحكومتين اللبنانية والصينية التي تقدمت بتكاليف المشروع كاملًا".



وقال: "لمسنا رغبة عبر عنها السفير في التعاون في كل الميادين لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وتوزيعها على مناطق عدة في لبنان وعلى مراكز الهاتف وضخ المياه والمستشفيات، وأملنا أن يتوسع التعاون مع شكرنا وتقديرنا للحكومة الصينية".

المرتضى:



بدوره، أشار الوزير المرتضى إلى أن "كل لقاء يجمعه والسفير الصيني يبدأ بالكلام عن الكونسرفتوار وينتهي بإبداء الرغبة في التعاون في مشاريع أخرى، واستعداد الصين لمساعدة لبنان في كل المجالات." وسأل: "هل نحن من يمنع عن نفسه الحصول على مقدرات كبيرة باستطاعة الصين أن تقدمها في مختلف المجالات".

السفير الصيني:



من جهته، لفت السفير الصيني إلى أن "هذا المشروع الكبير الوحيد قيد الإنشاء في لبنان مدعومًا بتمويل من دولة الصين. وبعد اكتماله، ستتحسن ظروف تعليم الموسيقى في لبنان وسيوفر للجمهور اللبناني مكانًا إحترافيًا من الدرجة الأولى للإستمتاع بعروض مختلفة، وسيصبح هذا المشروع رمزًا رئيسيًا للصداقة بين الصين ولبنان وأيضًا نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك في بناء حزام الطريق بين البلدين وتعزيز الروابط بين الشعبين".



ورأى أن "شعب لبنان المتسم بالحكمة والإجتهاد قادر على الخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن وإعادة دورته الإقتصادية الحيوية وثقافته الغنية المتنوعة، وسيزيد المشروع من ألف لبنان ليكون لؤلؤة ثقافية ومركز تبادل الحضارات الشرقية والغربية وأكثر لمعانا وتألقًا".



كما أكد أن الصين، كدولة صديقة للبنان، مستعدة لمواصلة تقديم ما في وسعها من دعم وتعاون".

القواس: