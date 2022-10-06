أخبار لبنان
06 تشرين الأول 2022 - 13:05
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الحلبي حدد عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي

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الحلبي حدد عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي
Lebanon News
حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي.

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