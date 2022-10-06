أخبار لبنان
06 تشرين الأول 2022 - 13:05
06/10/2022 13:05:14
الحلبي حدد عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي
الحلبي حدد عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عباس الحلبي,وزير التربية والتعليم العالي,الحلبي حدد عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي
LBCI News Lebanon
حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي عطلة المدارس والثانويات الرسمية في عيد المولد النبوي.
للإطلاع على المذكرة، إضغط
هنا
.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي
إقرأ أيضاً