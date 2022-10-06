وزارة المالية ترد على وزير الإقتصاد بشأن فاتورة المولدات والـTVA

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ردت وزارة المالية على وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، قائلة: "لقد آلت وزارة المالية بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام القانونية والضريبية تحديدًا، وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الإقتصاد والتجارة وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالإتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا علـي بينة من الوقائع القانونية وإجراءاتها".وأضافت: "يهم وزارة المالية أن تعلم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلًا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافًا إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحًا فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%. كما لا يجوز إستيفاء الضريبة بالدولار الأميركي خاصة أن هناك نصًا قانونيًا يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفًا قانونًا".وتوجهت إلى الوزير سلام بالقول: "إن الإعفاء من أي ضريبة يجب أن يكون بموجب قانون حصرًا، وإن نشاط الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانية، وإن نص قانون الإجراءات الضريبية واضح لجهة ما تضمنه المادة ٧ التي تنص على الضريبة على الإيرادات والعمليات غير الشرعية: لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة".وأشارت إلى أن "من يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الأحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الإقتصاد والتجارة".ولفتت إلى أنها "تتابع تصاريح جميع أصحاب المولدات وتجمع المعلومات عن المسجلين لديها والمكتومين منهم وقد أحالتهم على التدقيق الضريبي لاستيفاء جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم عن الفترات السابقة، سيما وأن من استوفى الضريبة من المواطنين دون أن يكون مسجلًا، فغرامته ستكون ثلاثة أضعاف الضريبة، إضافة إلى الضريبة التي استوفاها دون وجه حق"، موضحة أنها "ستحيل المخالفين منهم لا سيما من استوفاها بالدولار الأميركي إلى النيابة العامة المختصة بتهمة التهرب الضريبي".