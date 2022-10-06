أخبار لبنان 06 تشرين الأول 2022 - 13:57 06/10/2022 13:57:21 رويترز نقلًا عن مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة من مفاوضات الترسيم

رويترز نقلًا عن مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة من مفاوضات الترسيم

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LBCI News Lebanon

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، مشيرًا إلى أن الفجوات تقلصت.



وأضاف: "ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أن من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة". الإعلان

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