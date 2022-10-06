هيئة الطوارئ المدنية للقضاة: للنظر في ملفات الموقوفين العالقة لديهم

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ناشدت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان القضاة بأن ينظروا في ملفات الموقوفين العالقة لديهم وبخاصة لناحية عقد جلسات تحقيق في الملفات التي فيها موقوفين، وانجاز المطالعات من النيابات العامة في الملفات المحالة من قضاة التحقيق، للتمكن من البت باخلاءات سبيل الموقوفين واصدار القرارات الظنية، وابداء الرأي في طلبات اخلاء السبيل من قبل النيابات العامة.ولفتت الهيئة في بيان الى ان الاعتكاف عن النظر في ملفات الموقوفين أدى ويؤدي الى اكتظاظ غير مسبوق في السجون بخاصة وان في الحالات الطبيعية لعمل القضاء كان ينخفض عدد الموقوفين شهريا من ٦٪ الى ٨٪ بفعل اخلاء سبيل وترك موقوفين، واليوم هذه النسبة بفعل الاعتكاف لا تزيد عن ١٪، والاكتظاظ الناتج عن الاعتكاف من شأنه ان يؤدي الى عواقب صحية سلبية في السجون لا تحمد عقباها.وجددت الهيئة مطالبة المعنيين النظر بمطالب القضاة واقرارها تأمين ابسط مقومات العمل في قصور العدل على كل المستويات، مشيرةً الى ان عددًا من قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق بدأوا بالنظر في ملفات الموقوفين وعقد جلسات تحقيق والمطلوب من باقي زملائهم ان يحذو حذوهم حفاظا على حقوق الموقوفين المقدسة وكرامتهم وبخاصة الابرياء والمظلومين منهم، ومن فاقت مدة توقيفهم مدة العقوبة التي يجب ان تنزل بهم.