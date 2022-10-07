أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 03:14
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جعجع يلتقي زكي: الثنائي الشيعي وباسيل يعرقلون وصول رئيس جديد

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جعجع يلتقي زكي: الثنائي الشيعي وباسيل يعرقلون وصول رئيس جديد
Lebanon News
جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، التأكيد على تمسك القوات بترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة، وسعيها المستمر مع كل قوى المعارضة لإيصال رئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، موضحا ان "الثنائي الشيعي وجبران باسيل يعرقلون وصول رئيس جديد، اذ لم يتفقوا حتى الآن على مرشح معلن من صفوفهم".
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وتمنى خلال لقائه مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، من "الجامعة العربية عبر مساعد امينها العام ، استخدام علاقاتها اللبنانية والعربية والاقليمية والسعي لايصال رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية".
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