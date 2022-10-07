راجي السعد للـLBCI: من حق مجلس النواب معرفة تفاصيل اتفاق الترسيم... ولاحترام المهل الدستورية لانتخاب الرئيس

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رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد أنه يحق بجميع النواب الاطلاع على ملف الترسيم، وقال هناك نواب من فريق معيّن كـ"التيار الوطني الحر" اطلعوا على ملف الترسيم ويجب عدم تكرار تجربة اتفاقية القاهرة ومن الحقّ القانوني والطبيعي لمجلس النواب معرفة تفاصيله.واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى انه من دون اصلاحات لن نخرج من الوضع الاقتصادي الذي نحن فيه، معتبرا أن قرار حكومة حسان دياب بالتخلف عن سداد الديون كانت تداعياته كارثية على الاقتصاد، وكان يجب معرفة حجم الخسائر والديون واجراء مفاوضات لاعادة الهيكلة. لافتا الى ان الصندوق السيادي ضرورة.وعن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لفت الى أن هناك نواب يريدون التصويت والبعض الاخر يريد تأجيل الجلسات للذهاب الى الفراغ في وقت يجب احترام المهل الدستورية، قائلا: "النائب ميشال معوض قد يحصل على اصوات اكثر من المرة الماضية، ما قد يدفع الفريق الاخر نحو مرشح".وراى أن رئيس الجمهورية بمثابة "حكم" أي يجب أن يكون قادرًا على جمع كافة مكوّنات المجتمع، ويملك قرارات واضحة في كافة الملفات وتغليب مصلحة لبنان، والرئيس "الرمادي" لن يستطيع الشروع بالإصلاح.