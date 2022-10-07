زكي من بعبدا: حاضرون مع لبنان في كل استحقاقاته لكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أن جامعة الدول العربية حاضرة لكل ما يطلب منها وهي حاضرة مع لبنان في كل استحقاقاته، مشيرا في المقابل إلى أن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً.
وشدد زكي على أن الجامعة العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جانبه.
أما رئيس الجمهورية، فشدد بدوره على أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرا أن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس.
وأشار عون إلى أن بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدديته لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية ما يمكن ان يعرضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه.
أيضا، أوضح أن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها هوكستين مع الاسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.