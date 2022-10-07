زكي بعد لقائه ميقاتي: على السياسيين اللبنانيين التشاور للوصول الى تفاهمات ليسير البلد على الطريق الصحيح

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كرّر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اهتمام الجامعة العربية بلبنان ومواكبتها له في الاستحقاقات المهمة كافة خصوصا انه مقبل على استحقاق رئاسي مهم.واوضح، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أنه وبعد جولة قام بها على مختلف القيادات السياسية، تبين أن الجميع أجمع على أهمية الاستحقاق الرئاسي ، مشيرا إلى أن هناك تباينات في المواقف والامر يستحق المزيد من التشاور والتواصل بين السياسيين اللبنانيين للوصول الى التفاهمات المطلوبة حتى يسير البلد على الطريق الصحيح.وأمل زكي استمرار التواصل لأنه يقود الى التفاهمات، متمنيا أن يكون البلد مقبل على امر ايجابي.وفي سياق منفصل، أكد أن الجامعة العربية تؤيد بالكامل المواقف اللبنانية في سبيل الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للبنان في البحر، آملا ان تكون هناك أخبار جيدة في هذا الشأن وتنعكس ايجابا.