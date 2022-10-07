وصول تجهيزات جديدة لمركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بيروت

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LBCI News Lebanon

وصلت تجهيزات جديدة وحديثة تختص بسحب العينات للثروة النباتية والحيوانية داخل مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي التابع لوزارة الزراعة في مرفأ بيروت، و الذي تم بنائه بمنحة من دولة اليابان و دعم من برنامج الأغذية العالمي.



وزار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الموقع من اجل انجاز كل المتطلبات اللوجستية المطلوبة و الوصول الى هدف تسريع جميع المعاملات وفحوصات البضائع التي تدخل بشكل مباشر ضمن العناصر الاساسية للأمن الغذائي للمواطن، وذلك استكمالاً للتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي "WFP".