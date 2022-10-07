وصول تجهيزات جديدة لمركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بيروت

وصلت تجهيزات جديدة وحديثة تختص بسحب العينات للثروة النباتية والحيوانية داخل مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي التابع لوزارة الزراعة في مرفأ بيروت، و الذي تم بنائه بمنحة من دولة اليابان و دعم من برنامج الأغذية العالمي.
وزار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الموقع من اجل انجاز كل المتطلبات اللوجستية المطلوبة و الوصول الى هدف تسريع جميع المعاملات وفحوصات البضائع التي تدخل بشكل مباشر ضمن العناصر الاساسية للأمن الغذائي للمواطن، وذلك استكمالاً للتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي "WFP".