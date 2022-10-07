أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 05:18
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وصول تجهيزات جديدة لمركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بيروت

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وصول تجهيزات جديدة لمركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بيروت
Lebanon News
وصلت تجهيزات جديدة وحديثة تختص بسحب العينات للثروة النباتية والحيوانية داخل مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي التابع لوزارة الزراعة في مرفأ بيروت، و الذي تم بنائه بمنحة من دولة اليابان و دعم من برنامج الأغذية العالمي.

وزار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الموقع من اجل انجاز كل المتطلبات اللوجستية المطلوبة و الوصول الى هدف تسريع جميع المعاملات وفحوصات البضائع التي تدخل بشكل مباشر ضمن العناصر الاساسية للأمن الغذائي للمواطن، وذلك استكمالاً للتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي "WFP".
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