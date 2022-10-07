مفتي الجمهورية في رسالة ذكرى الموالد النبوي الشريف: ليكن عندنا حكومة جديدة ورئيس جديد

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اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن الذي يحصل مع الرئاسة، حصل مثله وأكثر مع رئاسة الحكومة.وقال المفتي دريان: "لنتابع ما يحصل الآن، بل ومنذ أشهر، في تعذر إقامة حكومة جديدة، والتشكيك في مشروعية الحكومة القائمة، أو في قدرتها على ممارسة صلاحياتها .. وهكذا ، وبدلا من فراغ واحد في الرئاسة ، يصبح هناك فراغان ، في الرئاسة وفي الحكومة".ودعا مفتي الجمهورية لترك هذه الازدواجية المدمرة، وقال :" لتكن عندنا حكومة جديدة ورئيس جديد، أو يحكم الطرف إياه وحده مع المطبلين والمزمرين" .