أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 07:12
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مفتي الجمهورية في رسالة ذكرى الموالد النبوي الشريف: ليكن عندنا حكومة جديدة ورئيس جديد

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مفتي الجمهورية في رسالة ذكرى الموالد النبوي الشريف: ليكن عندنا حكومة جديدة ورئيس جديد
Lebanon News
اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن الذي يحصل مع الرئاسة، حصل مثله وأكثر مع رئاسة الحكومة.

وقال المفتي دريان: "لنتابع ما يحصل الآن، بل ومنذ أشهر، في تعذر إقامة حكومة جديدة، والتشكيك في مشروعية الحكومة القائمة، أو في قدرتها على ممارسة صلاحياتها .. وهكذا ، وبدلا من فراغ واحد في الرئاسة ، يصبح هناك فراغان ، في الرئاسة وفي الحكومة".
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ودعا مفتي الجمهورية لترك هذه الازدواجية المدمرة، وقال :" لتكن عندنا حكومة جديدة ورئيس جديد، أو يحكم الطرف إياه وحده مع المطبلين والمزمرين" .
 
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