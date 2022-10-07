أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 08:23
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المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية: الفجوة تقلصت في ملف ترسيم الحدود البحرية

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Lebanon News
أعلن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن الفجوة تقلصت في ملف ترسيم الحدود البحرية..

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