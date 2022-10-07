أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 08:23
07/10/2022 08:23:20
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية: الفجوة تقلصت في ملف ترسيم الحدود البحرية
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية: الفجوة تقلصت في ملف ترسيم الحدود البحرية
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LBCI News Lebanon
أعلن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن الفجوة تقلصت في ملف ترسيم الحدود البحرية..
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المتحدث الإقليمي
باسم الخارجية الأميركية: الفجوة تقلصت في ملف ترسيم الحدود البحرية
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