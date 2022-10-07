أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 09:02
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جديد الملف الحكومي... اتجاه جدي لتعيين وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء

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جديد الملف الحكومي... اتجاه جدي لتعيين وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء
Lebanon News
ترددت معلومات عن اتجاه جدي في التركيبة الحكومية الجديدة المعدلة لتعيين رجل الأعمال وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، يحل مكان الوزير سعادة الشامي.
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