جديد الملف الحكومي... اتجاه جدي لتعيين وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء

اتجاه جدي لتعيين وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء

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LBCI News Lebanon

ترددت معلومات عن اتجاه جدي في التركيبة الحكومية الجديدة المعدلة لتعيين رجل الأعمال وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، يحل مكان الوزير سعادة الشامي.