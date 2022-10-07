أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 09:02
07/10/2022 09:02:58
جديد الملف الحكومي... اتجاه جدي لتعيين وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء
اتجاه جدي لتعيين وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
ترددت معلومات عن اتجاه جدي في التركيبة الحكومية الجديدة المعدلة لتعيين رجل الأعمال وديع العبسي وزير دولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، يحل مكان الوزير سعادة الشامي.
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