أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 13:06
07/10/2022 13:06:11
اصابتان مؤكدتان بالكوليرا في لبنان... ماذا قال الدكتور جاك مخباط للـLBCI؟
الدكتور جاك مخباط للـLBCI: الكوليرا تنتقل عبر المياه الملوّثة والطعام
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LBCI News Lebanon
سجّل لبنان إصابتين مؤكدتين بالكوليرا.
وفي هذا الإطار، أوضح الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور جاك مخباط أن الكوليرا تنتقل عبر المياه الملوّثة والطعام فقط ولا تنتقل عبر النَفَس، مؤكدا أن الأدوية متوفّرة في الصيدليات.
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