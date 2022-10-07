أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 13:06
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اصابتان مؤكدتان بالكوليرا في لبنان... ماذا قال الدكتور جاك مخباط للـLBCI؟

الدكتور جاك مخباط للـLBCI: الكوليرا تنتقل عبر المياه الملوّثة والطعام Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاك مخباط, لبنان,الكوليرا,الدكتور جاك مخباط للـLBCI: الكوليرا تنتقل عبر المياه الملوّثة والطعام
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Lebanon News
سجّل لبنان إصابتين مؤكدتين بالكوليرا. 

وفي هذا الإطار، أوضح الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور جاك مخباط أن الكوليرا تنتقل عبر المياه الملوّثة والطعام فقط ولا تنتقل عبر النَفَس، مؤكدا أن الأدوية متوفّرة في الصيدليات.
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