أخبار لبنان
07 تشرين الأول 2022 - 13:10
07/10/2022 13:10:28
وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الأسبوع المقبل الى لبنان... ماذا قالت الصحافية رندة تقي الدين عن الزيارة؟
وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الأسبوع المقبل الى لبنان
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LBCI News Lebanon
تصل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان الأسبوع المقبل.
زيارة كولونا تأتي في وقتٍ تنتظر لبنان استحقاقات دستورية مهمة على رأسها الانتخابات الرئاسية.
فماذا قالت الصحافية رندة تقي الدين عن هذه الزيارة؟
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