وزير الصحّة للـLBCI: الكوليرا لا تنتقل بالهواء وفحوصاتها متوفّرة..وبؤرة الإنتشار ما زالت محصورة بعكار

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن "وصول الكوليرا إلى لبنان كان متوقّعًا"، مشيرًا الى ان "بؤرة الإنتشار ما زالت محصورة بمنطقة عكار".وتخوّف خلال حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـLBCI " من إنتشار أوسع للكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع في لبنان".وقال " الكوليرا مرض سريع الإنتقال وعلينا الوقاية ويمكن ألا يكون لدى المريض عوارض".واضاف " هناك خلية أزمة متعددة الأطراف ولدينا إجتماعات متواصلة، وسنقوم بجولة على المنطقة المصابة لنرى ما يحصل على أرض الواقع ونتدارك الموضوع".واعتبر ان " الكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين والسيطرة على الكوليرا سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة".وأكد الابيض أن " فحوصات الكوليرا متوفرة وهناك PCR لرصدها والتعاطي مع هذا الوباء مختلف عن التعاطي مع كورونا فهي لا تنتقل بالهواء".ولفت الى ان " القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب".وقال الابيض "وعدنا ديوان المحاسبة بتسريع بت العقود لكي نتمكّن من التسديد الى المستشفيات خلال أسابيع وليس خلال سنوات كما يحصل".وعلى مقلب آخر أكد أن "من خلال نظام تتبّع الأدوية وجدنا أن هناك سيّاحًا أجانب يأخذون أدوية من لبنان".وطمأن مرضى غسيل الكلى بأن "كلّ ما يُحكى عن تعرفات نحن في بحثٍ عن حل له".وأعلن ان التلوث البيئي في لبنان والتأخر في الكشف المبكر بسبب الكلفة حاليًا من أسباب تزايد عدد الإصابات بمرض السرطان.وكشف الابيض أن وزارة الصحة ستعلن عن برنامج خاص بمرضى السرطان حيث ستُغطي الوزارة نسبة 80 % من كلفة الفحوصات اللازمة للمريض.