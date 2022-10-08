أخبار لبنان
08 تشرين الأول 2022 - 07:59
08/10/2022 07:59:00
هل من جديد بأرقام اصابات الكوليرا في لبنان؟
هل من جديد بأرقام اصابات الكوليرا في لبنان؟
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LBCI News Lebanon
تخوّفت وزارة الصحة من انتشار الكوليرا..اذا لم يتم تدارك الوضع..
فهل من جديد في أرقام الاصابات بالكوليرا؟
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هل من
جديد بأرقام اصابات الكوليرا في لبنان؟
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