أخبار لبنان 08 تشرين الأول 2022 - 07:59 08/10/2022 07:59:00 هل من جديد بأرقام اصابات الكوليرا في لبنان؟

هل من جديد بأرقام اصابات الكوليرا في لبنان؟

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LBCI News Lebanon

تخوّفت وزارة الصحة من انتشار الكوليرا..اذا لم يتم تدارك الوضع.. فهل من جديد في أرقام الاصابات بالكوليرا؟ الإعلان

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