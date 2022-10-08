أخبار لبنان
08 تشرين الأول 2022 - 07:59
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هل من جديد بأرقام اصابات الكوليرا في لبنان؟

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Lebanon News
تخوّفت وزارة الصحة من انتشار الكوليرا..اذا لم يتم تدارك الوضع..
 
فهل من جديد في أرقام الاصابات بالكوليرا؟
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