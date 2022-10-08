البخاري في طرابلس...اليكم التفاصيل

08 تشرين الأول 2022 - 08:01 08/10/2022 08:01:00

البخاري في طرابلس...اليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

البخاري يحطّ في طرابلس.. ويقوم بعدّة لقاءات وزيارات..



فماذا في تفاصيل الزيارة؟