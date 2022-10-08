أخبار لبنان
08 تشرين الأول 2022 - 08:01
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البخاري في طرابلس...اليكم التفاصيل

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Lebanon News
البخاري يحطّ في طرابلس.. ويقوم بعدّة لقاءات وزيارات..

فماذا في تفاصيل الزيارة؟
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