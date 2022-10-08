أخبار لبنان
08 تشرين الأول 2022 - 12:45
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بعد توقف 54 شاحنة لبنانية على الحدود العراقية السورية... نعيم خليل للـLBCI: الشاحنات بدأت بتفريغ الحمولة

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بعد توقف 54 شاحنة لبنانية على الحدود العراقية السورية... نعيم خليل للـLBCI: الشاحنات بدأت بتفريغ الحمولة
Lebanon News
بعدما أثارت الـLBCI ملف توقف 54 شاحنة لبنانية مبردة تحمل على متنها التفاح والدراق والعنب والليمون على الحدود العراقية السورية بسبب إعادة الحكومة العراقية العمل بالإجازات المسبقة لدخول المنتجات الزراعية الى السوقِ العراقي، عادت الأمور لتشهد حلحلة. 

فقد أوضح رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل للـLBCI أن الشاحنات بدأت بتفريغ الحمولة، ومن المتوقع أن تنتهي عملية التفريغ بين مساء اليوم والغد. 
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وافت خليل الى أن الإجازات عادة تصدرها السلطات العراقية للتجار العراقيين لتصل الشاحنات اللبنانية على اسمهِم، مؤكدا أن الشاحنات اللبنانية لا تدخل عادة إلى الأراضي العراقية بل تفرغ البضاعة في شاحنات عراقية على الحدود في البوكمال. 
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