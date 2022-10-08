مطر استقبل البخاري: طرابلس تحتاج لفتة نظر من المجتمع الدولي والعربي

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استقبل النائب إيهاب مطر، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في مكتبه في بحصاص - طرابلس، وعرض معه الأوضاع.ثم انتقل النائب مطر إلى منتجع "الميرا مار" حيث أقيمت مأدبة غداء على شرف البخاري في طرابلس، بحضور عدد من النواب والسفراء وشخصيات سياسية، اجتماعية، فنية وثقافية طرابلسية.وبعد اللقاء، أوضح مطر في تصريح صحافي أن "زيارة السفير السعودي مشكورة، لأن طرابلس تحتاج لفتة نظر من المجتمع الدولي والعربي لمشاهدة الحقيقة بأن مدينتنا تعاني من ازمات وتحتاج الى الاحتضان، لكنها مدينة تشكل نموذج العيش الواحد والتنوع".وقال: "بالأمس سمعنا السفير بخاري يؤكد حرص المملكة على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، بما يؤدي الى استقرار لبنان ووحدة شعبه. وهذا كلام نسمعه كل يوم، ونرصده في تحركات السفير البخاري ومسؤولي المملكة، إنطلاقا من الحقيقة التاريخية بأن المملكة العربية السعودية كانت دائما مع لبنان، قولا وفعلا، فلم تقصر يوما في مد يد الخير له، من دون منة، وهي التي جيشت العالم والعرب من أجل انجاز التسوية اللبنانية التاريخية التي أقفلت كتاب الحرب الأهلية البشعة".وأضاف مطر: "بمناسبة الزيارة، نثبت موقفنا المتمسك باتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية واعاد لبنان الى دوره الطبيعي كمنارة عربية تصدر الثقافة والسلام، ولا تراجع عن تطبيقه بكامل بنوده، ونرفض أي صيغ من شأنها اعادة لبنان الى ما قبل العام 1989".