منيمنة عن رئاسة الجمهورية: سنطرح سلة من الأسماء وسنتحاور مع كل القوى السياسية

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أكد عضو كتلة التغييريين النائب ابراهيم منيمنة عدم السماح بمحاولة الاستحواذ على قرار الكتلة التغييرية وقال:" نحن مستقلون ونعبر عما انتخبنا لأجله، أما فرض أي نوع من الخيارات السياسية علينا تحت التهديد وتعليبنا وتصنيفنا فمرفوض، كما نرفض فرض أي خيار علينا تحت التهديد والتخوين، فنحن المقاومة ونحن السيادة".وشدد منيمنة، في حديث عبر "صوت كل لبنان"، على أن فريقه يتواصل مع اكثر من اسم يمثل أو يعبر عن المبادرة وقال:" سنطرح سلة من الأسماء وسنتحاور مع كل القوى السياسية".وذكّر بأن الكتلة تختلف مع النائب ميشال معوض في اكثر من امر مثل تحالفاته السابقة مع التيار الوطني الحر وبالنظرة الى ملف الخسائر المالية ومن يجب أن يتحملها فمن يقف الى جانب المصارف نحن ضده.