يقطعون أشجار السنديان من هذا الحرش ...فأوقفتهم شرطة البلدية

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أوقفت شرطة بلدية بدياس ليل أمس خمسة أشخاص لبنانيين كانوا يقطعون أشجار السنديان من الحرش الواقع فوق مجرى نهر الليطاني، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وكانت العصابة تقوم منذ فترة طويلة بقطع الاشجار الحرشية المعمرة على طول مجرى الحوض الادنى لنهر الليطاني وفي التلال المحيطة به.وفي التفاصيل، سمع سكان المنازل المحيطة بالحرش ليلا اصوات المناشير، فأبلغوا البلدية التي أرسلت دورية لمتابعة الوضع، فتبين ان هناك عملية قص للاشجار، واستطاعت الدورية بمساعدة مواطنين من ابناء البلدة القبض عليهم وكشف هويتهم.وعلى الفور تمت مصادرة شاحنة محملة بالحطب، وإبلاغ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بمجريات ما حصل، وطلب الحاج حسن من المدعي العام البيئي متابعة القضية وعدم التساهل مع المرتكبين.