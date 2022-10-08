بخاري من طرابلس: قوة لبنان وصموده ينبعان من الداخل فقط

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ريفي

بخاري

أكد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري أن "غاية المملكة العربية السعودية ومرتجاها ان يبقى لبنان قلبا واحدا ويدا واحدة في خدمة نهوض وازدهار أرضه، ورخاء أبنائه بعيدا عن أي تدخل، فقوة لبنان وصموده ينبعان من الداخل فقط".كلام السفير السعودي جاء خلال تلبيته دعوة رجل الاعمال محمد أديب الى مأدبة غداء تكريمية على شرفه في منتجع "ميرامار" في طرابلس، بحضور سفير تونس بواري الامام، سفير الاردن وليد الحديد، سفير الجزائر عبد الكريم ركابي، سفير المغرب محمد اكرين، سفير اليمن عبد الله الدعيس، النواب اللواء أشرف ريفي، محمد سليمان، أحمد رستم، سجيع عطيه، طه ناجي، غياث يزبك، فادي كرم، أديب عبد المسيح، ايهاب مطر، فؤاد مخزومي، وليد البعريني، أحمد الخير، رامي فنج، عبد العزيز الصمد، ايلي خوري وجميل عبود، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، نقيبة المحامين في الشمال ماري تراز القوال، نقيب أطباء الاسنان ناظم الحفار، نقيب المهندسين بهاء حرب، نقيب الاطباء في الشمال محمد صافي، راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، امين سر مطرانية الروم الارثوذكس الاب نقولا داوود ممثلا متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس، مفتي طرابلس والشمال محمد امام وشخصيات وفاعليات.وألقى أديب كلمة رحب فيها بـ"ضيفنا العزيز"، قائلا: "طرابلس سعيدة اليوم باستقبالكم، وهي تحبكم وترحب بكم أخا عزيزا يمثل بلدا كأنه الدرع يدفع عن الأمة الأذى ويريد لمصالح العرب أن تحفظ. أهلا وسهلا بكم وحفظ الله المملكة وحفظ جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحفظ ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وحفظكم واهلا وسهلا بالمملكة وبسفيرها في طرابلس".بدوره، قال ريفي: "سعادة السفير وليد بخاري حضوركم بيننا في الشمال هو فعل محبة وايمان بلبنان ومستقبله، وآمل أن يكون تكريمكم اليوم مع أشقائكم يليق بمن يمثل المملكة العربية السعودية، الباقية أبدا كبعض الدول العربية الشقيقة إلى جانب لبنان والى جانب شعبه الذي يتوق الى عودة اخوانه العرب الى بيروت عاصمة الالتقاء العربي، فبيروت ستبقى عربية، ومهما توهم الاوصياء الجدد باستمرار وصايتهم، فإن حقائق الجغرافيا والتاريخ، ستصفع أوهام الوصاية، وسيبقى لبنان بهويته الأصلية، وبعروبته، وستسقط الهيمنة على صخور نهر الكلب، كما سقط كل احتلال للبنان".وأضاف: "لا نقول هذا الكلام الا يقينا بأن رحيل الوصاية قد اقترب. انظروا الى من اضطهد شعبه، كيف يثور شعبه على استبداده. إن شعلة الحرية قد انطلقت، ولا مكان بعد اليوم لمن يعتقل مستقبل الناس واجيالها. لا مكان بعد اليوم لمن يبدد ثروات الشعوب، على مشاريع الايديولوجيا الفاشلة، وعلى السيطرة على دول وشعوب المنطقة. لا مكان لهدر حاضر الاجيال ومستقبلها في نظم استبدادية تحارب التطور وتخشاه. ان المكان يتسع لمن يخطط لبناء مستقبل أفضل لشعبه. المكان يتسع لمن يسعى للريادة والتطور ولمن يبني الجامعات ومراكز الفكر ولمن يطور نظم الحياة، ويبني الاقتصادات العملاقة. نعم المكان يتسع لما نراه في دول الخليج وبعض الدول العربية الشقيقة، من نهضة وتطور وتنافس على الافضل. المكان يتسع لمن يسابق الوقت، لقيادة بلده الى أن يحتل مكانة الريادة في العالم. لذلك نحيي من طرابلس سمو الامير محمد بن سلمان، على كل الخطوات الجبارة التي يقوم بها، لوضع بلده وشعبه في المكانة التي يستحق".وتابع: "مخطئ من يعتقد أن التقاءنا على الصداقة والأخوة معكم، هو مجرد علاقة شكلية محدودة الافق. ومخطئ ايضا من يعتقد أن الخصومة مع المشروع الاخر، هي مجرد عداء عبثي. الصحيح أننا وإياكم نمثل في هذه المنطقة نموذجا يرى في الحياة فرصة كي تعيشها شعوبنا برفاهية وامن وكرامة، فيما يقدم لنا النموذج الآخر أسوأ مشاهد احتقار حق الانسان في العيش وفي بناء المستقبل. هو الفرق بين ثقافة الحياة، وثقافة اعتبار الشعوب اضحيات في محارق اوهام القوة والنفوذ والايديولوجيا القاتلة والمذهبية البغيضة. لذلك ومن طرابلس عاصمة شمال لبنان. طرابلس الفيحاء التي دافعت عن لبنان الحر السيد المستقل، نؤكد على استمرار النضال في مواجهة مشروع ايران في لبنان، حتى اقصائه، واستعادة بلدنا من هذه الوصاية الكريهة، ان مواجهة هذه الوصاية تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية يؤمن بالدستور وباتفاق الطائف وبالقرارات الدولية، ويعمل للحفاظ على سيادة لبنان ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية. وإن مواجهة هذه الوصاية تبدأ كذلك بتشكيل حكومة لا يرأسها أحد المنتمين الى المنظومة التي دمرت لبنان. إن هذه المواجهة هي مع الوصاية وادواتها في آن، فلن نخضع بعد اليوم لابتزاز التعطيل، والتهويل".أشار الى أن "أهل السنة في لبنان يشكلون كغيرهم مكونا أساسيا في هذا الوطن ولا يمكن لأحد أن يتجاوزهم أو يصادر قرارهم. وإن حضور السنة في المعادلة اللبنانية، غير مرتبط بأي ظرف طارئ أو قيادة فردية، بل هو فعل قوة لا تخضع للتهويل. فعل قوة مرتبط بلبنان وبالعيش المشترك وبالدستور وبالعلاقات العربية التي تشكل الضمانة الكبرى لأهلنا ولبلدنا. كما ان دور السنة أساسي في إقامة التوازن مع المشروع الآخر. إن دورهم أساسي ومطلوب لمشاركة كل السياديين في هذا الوطن من مسلمين ومسيحيين للتوازن مع المشروع الإيراني، وهنا لا بد ومن الضروري وجود مشروع عربي لمواجهة المشروع الفارسي".وأكد ان "دور السنة في لبنان أساسي ليشاركوا وبالتحالف مع الأخوة المسيحيين السياديين ومع الشيعة اللبنانيين العرب الاحرار ومع الاخوة الموحدين الدروز الذين هم بتركيبتهم وتاريخهم سياديون وأحرار"، قائلا: "انطلاقا من هذه الرؤية وهذه المهمة الوطنية تحالفنا مع القوات اللبنانية ومع حزب الكتائب ومع المسيحيين المستقلين ومددنا اليد إلى الأخوة الموحدين الدروز الأحرار لنشكل نواة هذا المشروع الذي يواكب تطورات المنطقة والتطورات الدولية. ونحن نرى ان اللحظة الداخلية والاقليمية والدولية مؤاتية".وأضاف: "ها هو الشعب الإيراني البطل ينتفض على جلاديه وجلادينا نظام الملالي وها هو الشعب العراقي البطل وفي مقدمتهم الشيعة العرب الأحرار في العراق ينتفضون على عملاء إيران. ونحن في لبنان جاهزون لتحرير وطننا من القبضة الإيرانية التي أوصلت البلد الى جهنم. نعلم أن هذه المهمة لا يمكن ان تتحقق الا بالتحالف الوطني الذي ذكرناه، نحن نعلم سعادة السفير ان دولتكم المملكة العربية السعودية وبحكمة قيادتها قد أمنت للبنان غطاء إقليميا ودوليا، فألف شكر لكم ولقيادتكم الحكيمة التي تلعب دورها القيادي في المنطقة العربية".من جهته، ألقى بخاري كلمة قال فيها: "كتبت خاطرة بسيطة لطرابلس، عاصمة الشمال الفيحاء وهي عرين العروبة وقلبها النابض بالاعتدال، عاصمة تشبه قلعتها التاريخية، والتاريخ يشهد والمستقبل سيسجل تميز طرابلس بقوة تحصيناتها وعزيمة أبنائها على مواجهة كل محاولات التخريب والتشويه، طرابلس دار العلم والعلماء، مدينة الفكر والأدباء، جذورها ضاربة بالعمق العربي تتغذى منه، فلا تقتلعها رياح الكراهية ابدا".وأكد أن "غاية المملكة العربية السعودية ومرتجاها ان يبقى لبنان قلبا واحدا ويدا واحدة في خدمة نهوض وازدهار أرضه، ورخاء أبنائه بعيدا عن أي تدخل، فقوة لبنان وصموده ينبعان من الداخل والداخل فقط".وأوضح أن "رسالة العمل الدبلوماسي السعودي في لبنان تهدف الى توفير شبكة أمان دولية مستدامة من أجل الحفاظ دائما وابدا على أمن لبنان واستقراره، وحرص القيادة السعودية دائما ان نسعى من اجل تحقيق هذه المبادئ وهذه الرؤية".وشدد على "حرص المملكة العربية السعودية على محور مهم جدا في مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في الملف اللبناني، قائلا: "أكدنا للجميع أن المملكة لن تتعاطى او تدعم اي قوى سياسية منخرطة بالفساد السياسي أو المالي، نقطة على السطر".وأضاف: "نأمل من الجميع ان يغلبوا المصالح العامة على المصالح المرحلية، لبنان يعيش مرحلة انتقالية ويجب ان نتحمل مسؤولية مشتركة، الجميع والافراد قبل الدول، ولكن الحلول يجب ان تنبع من الداخل اللبناني، فلذلك على الجميع ان يحدد الخيارات السياسية ويحدد ايضا تحمل نتيجة تلك الخيارات حتى يقرأ المجتمع الدولي هذه المؤشرات بشكل ايجابي للتعاون والانطلاق والدعم المشترك المستقبلي".