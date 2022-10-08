أخبار لبنان
08 تشرين الأول 2022 - 14:04
Back

اجتماع لاتحادات البلديات في لبنان ... ما هي ابرز المطالب في ظل الازمة الراهنة؟

اجتماع لاتحادات البلديات في لبنان ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلدية, أزمة,اتحادات البلديات في لبنان,اجتماع لاتحادات البلديات في لبنان ...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
عرض رؤساء اتحادات البلديات في لبنان المشاكل والتحديات التي تواجهها البلديات في ظل الازمات التي يمر بها لبنان، وذلك في اجتماع في مركز التدريب-مجمع فؤاد شهاب الرياضي-جونيه.

واعترض المجتمعون على سلب البلديات واتحاداتها حقوقها المالية وتكبيلها إداريا، والحد من صلاحياتها.

واستنكر الرؤساء إقصائهم عن اللجان التي تبحث وتعدل القوانين التي تعنى بالبلديات مباشرة وتقرها من دون حضورهم أو سماع رأيهم.
الإعلان

وأكدوا أن دور البلديات في النهوض اساسي،لا بديل عنه، لذلك يقتضي تحريرها من القيود الادارية المخالفة للقوانين النافذة، مطالبين بتطوير أنظمتها وقوانينها أسوة بتطور قوانين البلديات والسلطات النحلية في البلدان التي سبقت بهذه التجارب.

**للاطلاع على بيان الكامل للاجتماع إضغط هنا
الإعلان
إقرأ أيضاً