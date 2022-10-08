اجتماع لاتحادات البلديات في لبنان ... ما هي ابرز المطالب في ظل الازمة الراهنة؟

الإعلان

عرض رؤساء اتحادات البلديات في لبنان المشاكل والتحديات التي تواجهها البلديات في ظل الازمات التي يمر بها لبنان، وذلك في اجتماع في مركز التدريب-مجمع فؤاد شهاب الرياضي-جونيه.واعترض المجتمعون على سلب البلديات واتحاداتها حقوقها المالية وتكبيلها إداريا، والحد من صلاحياتها.واستنكر الرؤساء إقصائهم عن اللجان التي تبحث وتعدل القوانين التي تعنى بالبلديات مباشرة وتقرها من دون حضورهم أو سماع رأيهم.وأكدوا أن دور البلديات في النهوض اساسي،لا بديل عنه، لذلك يقتضي تحريرها من القيود الادارية المخالفة للقوانين النافذة، مطالبين بتطوير أنظمتها وقوانينها أسوة بتطور قوانين البلديات والسلطات النحلية في البلدان التي سبقت بهذه التجارب.