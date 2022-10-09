وزارة الصحة توزع منشورات تعرف بالكوليرا: تنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة

وزارة الصحة توزع منشورات تعرف بالكوليرا

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LBCI News Lebanon

أكدت وزارة الصحة أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم.

واشارت من خلال منشورات وزعتها بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، الى ان الاعراض هي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين، التعب او الضعف الشديد.

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ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.

وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787.