وزارة الصحة توزع منشورات تعرف بالكوليرا: تنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة

أكدت وزارة الصحة أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم.
واشارت من خلال منشورات وزعتها بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، الى ان الاعراض هي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين، التعب او الضعف الشديد.
ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.
وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787.