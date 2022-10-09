البزري للـLBCI: جلسة الخميس لن تكون الجلسة الحاسمة وعدة أشخاص سيتراجعون عن الورقة البيضاء

الإعلان

أكد النائب عبد الرحمن البزري أن "واجبنا حضور جلسة الخميس وواجبنا إنتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أن "جلسة الخميس لن تكون الجلسة الحاسمة."ورأى، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "عدة أشخاص سيتراجعون في الجلسة المقبلة عن الورقة البيضاء، وهناك أكثر من إسم سيطرح."ولفت البزري إلى أن "الإنتخابات الأخيرة التي حصلت أفرزت نوعًا من التوازنات الجديدة في المجلس النيابي."وشدد على أننا "ضد تعويم الحكومة وبقائها، وأوليتنا إنتخاب رئيس للجمهورية."وعن الأزمة الصحية الراهنة، أوضح البزري أن "الكوليرا هي انعكاس للأزمة في البلد، وكنا نتوقع حدوث أوبئة في لبنان، كما كنا نرصد الحالات في سوريا منذ نحو الشهر."وأشار إلى أن "في لبنان 3 حالات كوليرا مؤكدة في عكار، ونتحقق من 41 حالة في مناطق في عرسال وزغرتا."