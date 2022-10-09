مارك ضو للـLBCI: لا نتوافق مع ترشيح فرنجية... ومعوض ليس مرشحنا

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أكد النائب مارك ضو عدم توافق كتلة 17 تشرين مع بعض الكتل النيابية مع ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، مشددًا على أن النائب ميشال معوض حتى هذه اللحظة ليس مرشحهم.وأشار، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى وجوب إقامة نقاش مع معوض، قائلًا: "نحن لدينا إستقلالية القرار كتكتل".ورأى أن النقاش الحقيقي عن كيفية بناء العهد الجديد لم يحصل بعد، معتبرًا أن لا أحد سيحصل بسهولة على 65 صوتًا.ولفت ضو إلى أننا ذاهبون نحو شغور رئاسي، مشددًا على ضرورة وضع إتفاق سياسي جديد. وقال في السياق: "لا يكفي التوافق ين النادي القديم المعتاد".وأكد أن التوافق السياسي لا مفر منه في موضوع رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أنه بدونه ستستمر العمليات التعطيلية في المجلس النيابي.ورأى في سياق منفصل أن تشكيل حكومة قبل انتخاب رئيس للجمهورية هي عملية خطيرة، قائلًا: "لا يمكن أن يفاوض صاحب مصرف أصحاب المصارف الأخرى عن كيفية حل الأزمة"، مشيرًا في حديثه إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.وشدد على أن كل المقاربات اليوم هي لحماية المنطومة ومصالحها.