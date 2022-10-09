أخبار لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 04:41
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المحادثات بين الجانبين الأميركي واللبناني ستستكمل اليوم... وهذا ما أوضحه مصدر عن عملية الضخ التجريبي في كاريش

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المحادثات بين الجانبين الأميركي واللبناني ستستكمل اليوم... وهذا ما أوضحه مصدر عن عملية الضخ التجريبي في كاريش
Lebanon News
أفادت معلومات بأن المحادثات التي لم تنقطع بين الجانبين الأميركي واللبناني في شأن إقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ستستكمل اليوم، وهناك إحتمال أن تأخذ طابعًا رسميًا إذا ما تم الإتفاق على بعض الأمور العالقة.

وقال مصدر لبناني إن "الأميركيين أبلغونا، ومن باب التنسيق بعملية الضخ التجريبي العكسي الذي ستقوم به شركة إينرجين لاختبار نظام الضخ في كاريش، أن العملية ستكون من البر باتجاه البحر."
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وحرص الأميركيون، بحسب المصدر، على التأكيد بأن ما ستقوم به إينرجين ليس بدء الإستخراج من كاريش، بل هو يدخل في سياق التجارب النهائية لهذه العملية، علمًا أن الإستخراج من كاريش مرتبط بتوقيع الإتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية.
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