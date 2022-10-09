المحادثات بين الجانبين الأميركي واللبناني ستستكمل اليوم... وهذا ما أوضحه مصدر عن عملية الضخ التجريبي في كاريش

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أفادت معلومات بأن المحادثات التي لم تنقطع بين الجانبين الأميركي واللبناني في شأن إقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ستستكمل اليوم، وهناك إحتمال أن تأخذ طابعًا رسميًا إذا ما تم الإتفاق على بعض الأمور العالقة.وقال مصدر لبناني إن "الأميركيين أبلغونا، ومن باب التنسيق بعملية الضخ التجريبي العكسي الذي ستقوم به شركة إينرجين لاختبار نظام الضخ في كاريش، أن العملية ستكون من البر باتجاه البحر."وحرص الأميركيون، بحسب المصدر، على التأكيد بأن ما ستقوم به إينرجين ليس بدء الإستخراج من كاريش، بل هو يدخل في سياق التجارب النهائية لهذه العملية، علمًا أن الإستخراج من كاريش مرتبط بتوقيع الإتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية.