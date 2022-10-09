الراعي: البطريركية تدعم رئيسا ناجحا بعد انتخابه والشعب يرفض حكومة على قياس البعض

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن البطريركية تدعم رئيسا ناجحا بعد انتخابه لان لبنان لم يعد يتحمل انصاف الحلول وانصاف الرؤساء وانصاف الحكومات، معتبرًا أن الشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيسا غب الطلب.



وشدد في عظة الاحد من بكركي، على وجوب انتخاب النواب في هذه الايام رئيس للجمهورية، قائلًا: "الشعب ينتظر الخروج من ازماته ولا ينظر بارتياح الى شعار التغيير وما يهمه هو ان تصب المبادرات في خلق مشروع حل متكامل يقوم على السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية الموسعة والانفتاح".