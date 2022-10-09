الأبيض: لمحطة معالجة مياه الشرب في طرابلس القدرة على تأمين مياه الشفة السليمة لمناطق الشمال

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أن محطة معالجة مياه الشرب في طرابلس - مصلحة مياه لبنان الشمالي في البحصاص لديها القدرة على تأمين مياه الشفة السليمة لطرابلس ومناطق الشمال، وشدد عللى أهمية تأمين الكهرباء لتستطيع ضخ المياه، وإلا سيضطر المواطنون للبحث عن مصادر أخرى غير مضمونة.وقال: "لا ننسى أن طرابلس عانت سابقا من وباء الصفيرة أو فيروس الكبد، لذلك نركز على استمرارية عمل مصلحة المياه، ونشدد على وزارة الطاقة والمياه لتأمين الكهرباء من أجل استمرارية العمل وضخ المياه".وناشد الداعمين لسير عمل المؤسسات من يونيسيف وأمم متحدة تقديم دعم أكبر بخاصة بهذا الظرف.ودعا المواطنين الذين لديهم آبار أن يتعاونوا مع المصلحة أو البلديات لفحص مياهها في المختبرات، والتأكد من خلوها من الجراثيم، وأشار إلى مبادرة لوزارة الصحة سيعلن عنها لاحقا لمساعدة المواطنين والتأكد من خلو الآبار من الجراثيم.وجاء حديث الابيض خلال تفقده مع رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله محطة معالجة مياه الشرب في طرابلس - مصلحة مياه لبنان الشمالي في البحصاص، يرافقهما في الجولة النائب رامي فنج، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي ورئيس مجلس الادارة خالد عبيد، رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي ناصر عدوة، ممثل محافظة عكار رئيس القسم لقمان الكردي، وكان في استقباله رئيس انتاج مياه الشرب في طرابلس ورئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود، رئيسة مصلحة مياه طرابلس المهندسة هبة ضناوي، رئيسة مصلحة البرامج والمشاريع ودائرة المختبرات والمشاغل المهندسة صبا رعد، مدير الاستثمار المهندس ماهر ساعاتي، المدير التقني كابي نصر.من جهته لفت المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي ورئيس مجلس الادارة خالد عبيد، إلى أن المياه الموزعة من قبل مصلحة لبنان الشمالي مراقبة بشكل دائم ومستمر وصالحة للشرب وللاستعمال المنزلي، مؤكدًا أنه اذا انقطعت الكهرباء وتوقف الضخ سيفتش الناس عن مصادر أخرى غير موثوقة ستؤدي إلى كوارث صحية وبيئية وربما أمنية.وشدد على ضرورة تأمين الكهرباء والفيول، قائلًا: "في شمال لبنان هناك 8 خطوط كهرباء تؤمن المياه لغالبية مناطق الشمال".وأضاف: "من أصل 145 محطة ضخ في شمال لبنان، هناك 22 مزودة بطاقة كهربائية مباشرة، إذا تأمنت سيرتاح الوضع، ونحن كمؤسسة يكون لدينا القدرة مع شركائنا اليونيسيف والمجتمع المدني والهيئة العليا للإغاثة ودار الفتوى الذين ساعدونا لسد الثغرة وتأمين المياه عندما انقطعت الكهرباء نهائيا من اول ايلول حتى 20 منه، وتم تشغيل المحطات على الديزل واستهلاك الكثير من المازوت والمال، كما تم التنسيق مع وزير الطاقة والمياه والشركاء بالمنظمات الدولية، حتى تأمنت الكهرباء بشكل جيد ودائم والآن لا مشكلة نهائيا".