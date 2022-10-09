أخبار لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 06:50
09/10/2022 06:50:53
في ميروبا... تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness
في ميروبا... تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness
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LBCI News Lebanon
بهدف المساهمة في تسليط الضوء على أهمية المنتوجات اللبنانية عمومًا والتفاح خصوصًا، تحتضن بلدة ميروبا حدث تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness.
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