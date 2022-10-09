أخبار لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 06:50
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في ميروبا... تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness

في ميروبا... تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness Lebanon, news ,lbci ,أخبار تفاح,ميروبا,في ميروبا... تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness
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Lebanon News
بهدف المساهمة في تسليط الضوء على أهمية المنتوجات اللبنانية عمومًا والتفاح خصوصًا، تحتضن بلدة ميروبا حدث تجهيز أكبر وعاء تفاح في العالم ليدخل في الأرقام القياسية لـBook Record World Guinness.
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