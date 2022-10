اعلنت شركة انرجين عن ربط المنصة بأنابيب التوصيل في حقل كاريش وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ للمنصة.

وفي التفاصيل، كانت أعلنت شركة Energean عن خطوة مهمة في عملية التكليف لسفينة FPSO Energean Power.



فبعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراءات اختبار معينة، بدأ تدفق الغاز من البر إلى سفينة FPSO.

Energean is pleased to confirm an important step in the commissioning process of the FPSO Energean Power. Following approval received from Israeli Ministry of Energy to start certain testing procedures, the flow of gas from onshore to the FPSO has commenced. pic.twitter.com/OVjHpVG3Q8