أخبار لبنان 09 تشرين الأول 2022 - 08:00 09/10/2022 08:00:16 أم وولداها غادروا مكان إقامتهم منذ عشرين يومًا ولم يعودوا... هل شاهدتهم؟ (بالصورة)

أم وولداها غادروا مكان إقامتهم منذ عشرين يومًا ولم يعودوا... هل شاهدتهم؟ (بالصورة)

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LBCI News Lebanon





دنيا محمد علو (مواليد عام 1993، سوريّة الجنسيّة)

وولديها القاصرين:



روجينا شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2012، سوريّة الجنسيّة)

محمّد شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2013، سوري الجنسيّة)



الذين غادروا مكان إقامتهم في مخيّم صبرا وشاتيلا منذ حوالى عشرين يومًا ولم يعودوا لغاية تاريخه.

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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:دنيا محمد علو (مواليد عام 1993، سوريّة الجنسيّة)وولديها القاصرين:روجينا شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2012، سوريّة الجنسيّة)محمّد شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2013، سوري الجنسيّة)الذين غادروا مكان إقامتهم في مخيّم صبرا وشاتيلا منذ حوالى عشرين يومًا ولم يعودوا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.



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