نعمة محفوض نقيبا للمعلمين بـ2217 صوتًا

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فازت لائحة "الصمود النقابي" برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.وحصد محفوض لقب نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة بعدما حصل على 2217 صوتًا، وكانت تنافسه المرشحة لونا سمور عن لائحة "نقابيون ونقابيات" التي نالت 168 صوتًا.وتوزّعت الأصوات الفائزة بعضوية النقابة على الشكل التالي:1- كامل حسين سرور 2486 صوتًا2-ابراهيم خليل يونس 2422 صوتًا3- شربل أنطوان حامض 2243 صوتًا4- نعمة جرجس محفوض 2217 صوتًا (الفائز بمنصب النقيب)5- احمد حمزة غلاييني 2183 صوتًا6- ثناء نعمان أبو حيدر 2176 صوتًا7- اسامة عبد القادر ارناؤط 2172 صوتًا8- اهاب حسن نافع 2167 صوتًا9- وليد ادمون متى 1646 صوتًا10- سعيد جان بشير 1642 صوتًا11- باتريك انطوان رزق الله 1618 صوتًا12- مايا انطوان مطر 1616 صوتًا.