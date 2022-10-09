أخبار لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 09:53
Back

عون تلقى اتصالا من هوكشتاين...جولات النقاش ختمت والصيغة النهائية سترسل خلال الساعات المقبلة

عون تلقى اتصالا من هوكشتاين...جولات النقاش ختمت والصيغة النهائية سترسل خلال الساعات المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اموس هوكشتاين, ترسيك الحدود,ميشال عون,عون تلقى اتصالا من هوكشتاين...جولات النقاش ختمت والصيغة النهائية سترسل خلال الساعات المقبلة
episodes
عون تلقى اتصالا من هوكشتاين...جولات النقاش ختمت والصيغة النهائية سترسل خلال الساعات المقبلة
Lebanon News

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين اطلعه خلاله على نتائج الجولات الأخيرة للاتصالات مع الجانب اللبناني من جهة ، والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، والتي تم خلالها درس الملاحظات المقدمة من الطرفين. وأوضح هوكشتاين ان جولات النقاشﹸ ختمت وتم تحديد الملاحظات التي سيرسلها هوكشتاين خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 
الإعلان

وشكر السيد هوكشتاين الرئيس عون وفريق عمله على الإدارة الحكيمة لملف المفاوضات والطريقة التي تم فيها التعاطي مع النقاط التي كانت موضع بحث، ما سهّل استكمال التفاوض من خلال عمل مرهق في الايام الماضية.

 

وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

 
وكان الرئيس عون التقى قبل اتصال هوكشتاين بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي وضعه في تفاصيل المناقشات التي دارت خلال الأيام الثلاثة الماضية بينه و بين الوسيط الأميركي.
الإعلان
إقرأ أيضاً