الصايغ لـ"صوت الناس": لا مصلحة بضرب ترشيح معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة

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اعتبر النائب سليم الصايغ ان "الناس لم تنتخب المعارضة حتى تقول في الصباح شيئا والظهر شيئا والمساء شيئا آخر، وسلّة الاسماء التي تحدّث عنها التغييريون لا نعرفها".وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" على الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" "حين قابلنا نواب التغيير في اطلاق مبادرتهم لم يبحثوا معنا في الاسماء".واضاف " كثيرون من الذين نسمع أسماءهم لم يواجهوا المنظومة وكأن البحث يتمّ عن انصاف رؤساء ونحن نحتاج الى نموذج رئيس كامل".وتابع " 8 و14 انتهت بمجرد حصول التسوية الرئاسية بين عون وجعجع والحريري".وأعلن الصايغ "نرفض الطرح الاحادي الجانب للأسماء لرئاسة الجمهورية وهناك كتلة ضخمة من النواب تؤيد النائب معوّض ويجب ان يتمّ التفاوض بين هذه الكتلة والمجموعات الاخرى لبلورة طرح معيّن".ورأى ان "لا مصلحة بضرب ترشيح ميشال معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة التي تقوم بلعبة تدمير ذاتي وحرق اسماء حتى تدمر نفسها".وأشار الى ان "الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة".وسأل" من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم".ورأى أنه " يجب الحديث مع حزب الله انه يتحمل المسؤولية الاكبر بما وصلنا اليه ولنرى معه خارطة الطريق التي تسمح باستعادة الدولة وحتى يتمكن الرئيس من هذا الحوار عليه ان يوحي بالثقة".وقال " دعوة التيار للتفاوض هي دعوة اعلامية لأن الدعوة لا تكون بهذه الطريقة وان لم يحصل تغيير في المعطى العام سنبقى على الموقف الاساسي في دعم معوض يوم الخميس".