ياسين لـ"صوت الناس": بدون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد..

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LBCI News Lebanon





وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" على الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" "حاولنا ان نقوم بطرح جديد عبر المبادرة من أجل التغيير ونريد رئيسا جامعًا وليس رئيس مواجهة فلا نريد أن "نجرّب المجرّب"".

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واضاف "لا نريد أن يكون الرئيس مع فريق ضدّ اخر، ولا نعتبر ان معوض مرشح المصارف ولكن معاييرنا للرئيس تقول بأنه يجب ان يكون خارج الاصطفافات، واجتماعاتنا مفتوحة ولم نقرّر بعد من سنختار في جلسة يوم الخميس". أكد نائب تكتّل "قوى التغيير" ياسين ياسين أن نواب التغيير لديهم سلة أسماء من عدّة مرشحين وميشال معوّض ليس من الطرح الذي وضعناه.وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" على الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" "حاولنا ان نقوم بطرح جديد عبر المبادرة من أجل التغيير ونريد رئيسا جامعًا وليس رئيس مواجهة فلا نريد أن "نجرّب المجرّب"".واضاف "لا نريد أن يكون الرئيس مع فريق ضدّ اخر، ولا نعتبر ان معوض مرشح المصارف ولكن معاييرنا للرئيس تقول بأنه يجب ان يكون خارج الاصطفافات، واجتماعاتنا مفتوحة ولم نقرّر بعد من سنختار في جلسة يوم الخميس".

وتابع "جلسنا أيضاً مع "حزب الله" وتحدثنا بأسماء من جوزيف عون الى زياد بارود وما بينهما"، موضحًا "أنّنا لم نتحدث بأسماء مع حزب الله ولكن هذا كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اثناء اللقاء".

واعلن ان "الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتي وصلاح حنين كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار".



وكشف ان " بدون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد وهذا ما سمعناه في الجلسات الديبلوماسية ولا رئيس يوم الخميس".



ولفت الى ان " هناك عجلة على الترسيم قبل انتهاء عهد الرئيس عون وستصل وثيقة الى الرئيس في الايام المقبلة من هوكستين".