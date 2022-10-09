البعريني لـ"صوت الناس": باسيل هو من يعرقل تشكيل الحكومة..وحتّى الآن سنضع اسم "لبنان"

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اعتبر نائب "كتلة الاعتدال الوطني" وليد البعريني ان "لا ترسيم حدود ولا حكومة ولا رئيس جمهورية في الوقت الحاضر طالما الا تفاهمات كبيرة لبنانيا".وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" على الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" ذهابي الى معراب من عدمه ليس اشكالية وانا لم اتعمد عدم الذهاب وانا اتواصل مع الجميع ومن الممكن ان اذهب الى معراب حينما تنضج الامور ويكون هناك نتائج ايجابية".واضاف " نحن كتكتل الاعتدال الوطني نحاول ان نوسّع الكتلة الوسطية وكنا متقاربين بالافكار مع الكتائب وحتى اننا اتفقنا مع نواب التغيير واعتقد انه يجب ان نكون كخلية نحل ينتج عنها طرح رئيس غير صدامي وجامع".واشار الى ان " السفير السعودي قال كلام سياسي عام وان على اللبنانيين ان يختاروا الرئيس ولم يسمّ يوما اي اسم".ولفت الى ان " حتّى الآن سنضع اسم "لبنان" ولكن الثلاثاء سنجتمع ونختار اسمًا ونحن متقاربون مع طرح الكتائب".وقال "باسيل هو من يعرقل تشكيل الحكومة والرئيس عون يُوافق ثمّ يبدّل رأيه".