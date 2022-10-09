أخبار لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 17:05
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مطر استقبل بخاري في طرابلس: نرفض أي صيغ من شأنها إعادة لبنان إلى ما قبل 1989

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مطر استقبل بخاري في طرابلس: نرفض أي صيغ من شأنها إعادة لبنان إلى ما قبل 1989
Lebanon News
عرض النائب إيهاب مطر مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في مكتبه في بحصاص - طرابلس، الاوضاع العامة.

وقال مطر أن "زيارة السفير السعودي مشكورة لأن طرابلس تحتاج لفتة نظر من المجتمع الدولي والعربي لمشاهدة الحقيقة بأن مدينتنا تعاني من ازمات وتحتاج الى الاحتضان، لكنها مدينة تشكل نموذج العيش الواحد والتنوع. "
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واضاف  "بالأمس سمعنا سعادة السفير بخاري يؤكد حرص المملكة على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها بما يؤدي الى الى استقرار لبنان ووحدة شعبه. وهذا كلام نسمعه كل يوم، ونرصده في تحركات السفير بخاري ومسؤولي المملكة، إنطلاقا من الحقيقة التاريخية بأن المملكة العربية السعودية كانت دائما مع لبنان، قولا وفعلا، فلم تقصر يوما في مد يد الخير له، من دون منّة، وهي التي جيشت العالم والعرب من أجل انجار التسوية اللبنانية التاريخية التي أقفلت كتاب الحرب الأهلية البشعة".

وختم: "وبمناسبة الزيارة نثبت موقفنا المتمسك باتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية واعاد لبنان الى دوره الطبيعي كمنارة عربية تصدر الثقافة والسلام، ولا تراجع عن تطبيقه بكامل بنوده ونرفض اي صيغ من شأنها اعادة لبنان الى ما قبل العام 1989".
 
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