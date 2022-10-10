أخبار لبنان
10 تشرين الأول 2022 - 03:02
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تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون يحدد إيجار عمال القطاف

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تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون يحدد إيجار عمال القطاف
Lebanon News
عقد تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان الشمالي اجتماعا من أجل تحديد إيجار عمال قطاف الزيتون لهذا الموسم 2022-2023. 
 
وتقرر أن يكون إيجار عمال القطاف كما يلي:
 
- إيجار عامل القطاف الفاروط:170 ألف ليرة في اليوم (العامل غير مقيم عند صاحب العمل).
 
- إيجار عاملة القطاف 130 ألف ليرة في اليوم (العاملة غير مقيمة عند صاحب العمل).
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- إيجار عامل القطاف140 ألف ليرة في اليوم (العامل المقيم عند صاحب العمل).
 
- إيجار عاملة القطاف 100 الف ليرة (العاملة المقيمة عند صاحب العمل).
 
- دوام العمل 7 ساعات ونصف ساعة يتخللها نصف ساعة غداء.
 
- يمنع التعفير ويمنع لأي كان الدخول الى بساتين الزيتون الا بحضور أصحابها.
 
وطلب التجمع من القائمقامين والبلديات المعنية تعميم وتنفيذ هذه التسعيرة، منعا لاستغلال سماسرة العمال للعامل والمزارع، ومنع السرقات والتعديات. كما طلب من المزارعين التزام هذه التسعيرة.
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