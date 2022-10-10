أليسار راضي للـLBCI: الوضع في ترقب شديد بعد تسجيل إصابات بالكوليرا

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أعلنت رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية في لبنان أليسار راضي أن الوضع في ترقب شديد بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في لبنان.وأشارت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن المنظمة تحاول دعم وزارة الصحة والوزارات الأخرى لمنع انتشار الكوليرا في مناطق أخرى.وأكدت أن وزارة الصحة في لبنان لديها الجهوزية الطبية الكاملة حاليا لاستيعاب أقله 1000 حالة "صعبة" أي التي تحتاج الى مستشفى.وأوضحت أن أكثرية الأشخاص الذين يصابون بالكوليرا قد يعانون من اسهال قوي وتقيّؤ في بعض الأحيان من دون مضاعفات.