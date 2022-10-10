أخبار لبنان
10 تشرين الأول 2022 - 03:45
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أليسار راضي للـLBCI: الوضع في ترقب شديد بعد تسجيل إصابات بالكوليرا

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Lebanon News
أعلنت رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية في لبنان أليسار راضي أن الوضع في ترقب شديد بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في لبنان.

وأشارت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن المنظمة تحاول دعم وزارة الصحة والوزارات الأخرى لمنع انتشار الكوليرا في مناطق أخرى.

وأكدت أن وزارة الصحة في لبنان لديها الجهوزية الطبية الكاملة حاليا لاستيعاب أقله 1000 حالة "صعبة" أي التي تحتاج الى مستشفى.
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وأوضحت أن أكثرية الأشخاص الذين يصابون بالكوليرا قد يعانون من اسهال قوي وتقيّؤ في بعض الأحيان من دون مضاعفات.
 

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