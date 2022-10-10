المدير الطبي في الصليب الأحمر اللبناني يعلن عن خطة عمل لمواكبة الكوليرا

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أعلن المدير الطبي في الصليب الأحمر اللبناني د. أنطوني نصر أننا "وضعنا في الصليب الأحمر اللبناني خطة عمل تشمل عدة قطاعات لمواكبة المشكلة الصحية."وأوضح، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أننا "نعمل على صعيد التوعية، ومسح الحالات وتقصيها لرصدها قبل التفشي."وأشار إلى أننا "لدينا فرق تعمل على معالجة المياه والإصحاح، ونؤمن فرق الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفيات عند الحاجة."كما لفت إلى أننا "لدينا مراكز الخدمات الصحية والإجتماعية التي سيكون من شأنها معالجة الحالات الخفيفة التي لا تستوجب دخول المستشفى."