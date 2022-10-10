بو فاعور يلتقي جعجع: معوّض بالنسبة لنا يستوفي الشروط الرئاسية وآن الأوان أن تقدّم الكتل مرشحيها

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أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل بو فاعور، أن في موضوع الإستحقاق الرئاسي حزب القوّات اللبنانيّة، حزب الكتائب اللبنانيّة، كتلة التجدد و كتلة اللقاء الديمقراطي، دعموا ترشيح النائب ميشال معوّض، قائلًا: "هو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنيّة والسياديّة لكي يكون رئيساً للجمهوريّة، فنحن قلنا ما لدينا ولكن ماذا عن باقي الكتل؟".واعتبر بعد لقائه مع رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في المقر العام لـلحزب في معراب، انه آن الأوان بالنسبة للكتل أن تقدّم مرشحيها بعيداً من بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معنيين، مشيراً الى انه إذا ما كان المطلوب في نهاية المطاف الوصول إلى رئيس يجمع عليه كل اللبنانيين، رئيساً لا يشكّل تحدياً لأحد فبات على الكتل الأخرى أن تتصرف في هذا الإستحقاق بشكل واضح وتقدّم مرشحيها لكي يتم البحث في إمكانيّة الوصول إلى صيغة وفاقيّة". وقال في السياق: "عكس ذلك نحن نضيع مزيداً من الوقت على اللبنانيّين في المزيد من المعاناة المعيشيّة الإقتصاديّة".ولفت الى انه لا ضير في تأليف حكومة جديدة متوازنة ولكن لا خير في حكومة تمثل استلاداً للعهد وهو في لحظاته الأخيرة.ورأى انه إذا ما شكّلت حكومة جديدة فهذا أمر جيّد إلا أنه في حال لم تتشكّل فلا داعي للخضوع للإبتزاز في مسألة أن الحكومة الحاليّة غير قادرة على القيام بالمقام الدستوري لرئيس الجمهوريّة، باعتبار أن هذا الأمر محسوم بالرغم من أنه ليس هناك من يفضل الشغور أو الفراغ في سدّة الرئاسة ولكن إذا ما حصل هذا الأمر فهذه الحكومة كاملة المواصفات وقادرة على القيام بهذا الدور الدستوري على أكمل وجه.