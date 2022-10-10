سلسلة لقاءات لبري... مخزومي: لإتمام الإستحقاق الرئاسي بوقته

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أكد النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الإصرار على وجوب إتمام الإستحقاق الرئاسي بوقته وبأسرع وقت، وضرورة أن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد، وقال: "بالنتيجة نريد أن نبني جميعا هذا الوطن وألا يكون هناك مواجهة".وأضاف: "اللقاء مع دولة الرئيس كان في البداية لتهنئته بعيد المولد النبوي الشريف، كما بحثنا ايضا في المواضيع التشريعية كافة، وكما هو معروف اننا ما زلنا نشرع لمصلحة البلد ولعملية الاصلاح. كما طرحنا ايضا امورا تخص العاصمة بيروت من مياه وكهرباء ونفايات".وعرض بري آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال لقائه مخزومي.من جهته اعتبر النائب غسان سكاف بعد لقاء منفصل مع بري اننا على مشارف فراغ رئاسي، يمكن ان يتبعه فراغ مؤسساتي. وقال: "الحقيقة اننا نعرف ان الازمة في لبنان هي أزمة سياسية نتج منها ازمة اقتصادية، ولكن هذه الازمة يمكن لها أن تحل اذا حصلنا على الحد الادنى من التوافق السياسي".وأضاف في السياق عينه: "نحنا في الواقع نعمل من اجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي، نحن نعمل من اجل تأمين حزمة ثقة بين كل الافرقاء، هذا واجبنا كنواب، وهذا ما نعمل عليه اليوم، وان شاء الله نتمكن من ذلك".وكان بري قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب عبد الرحمن البزري، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية وإنمائية.