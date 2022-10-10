أخبار لبنان
10 تشرين الأول 2022 - 13:40
Back

كيف يعلق وزير العدل على بيان عبود؟

كيف يعلق وزير العدل على بيان عبود؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس الاعلى للقضاء,وزير العدل,كيف يعلق وزير العدل على بيان عبود؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أن من صلاحياته دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى الانعقاد رافضً الكلام الذي يقول إنه يتدخل في القضاء.

واشار الى ان كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود  غير صحيح، سائلاً: "أين هي السياسة في المواضيع التي يبحث فيها مجلس القضاء منذ ثلاث جلسات؟".
الإعلان

وشدد على انه مع استقلالية القضاء، لافتا الى انه لطالما دافع عنها، ومذكرا  بمبدأ التعاون بين السلطات بالرغم من وجود استقلالية القضاء.

ورأى ان القضاء لم يمر بأزمة مماثلة سابقًا، معتبرًا أن هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين.

وقال: "لا أعرف اذا ستعقد جلسة الغد ولكن لا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعتها".

وكان عبود قد أعلن عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٢، التي دعا إليها خوري، وذلك إلتزاماً بقسمه وإيماناً منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية، مجددا يقينه بأنّ القضاء اللبناني، زاخرٌ بقضاةٍ مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعوّل عليهم، لإستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة.
الإعلان
إقرأ أيضاً