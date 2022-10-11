أخبار لبنان
11 تشرين الأول 2022 - 02:59
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ردا على موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود عن عدم حضوره جلسة اليوم.. اهالي الموقوفين قرروا عدم الحضور

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ردا على موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود عن عدم حضوره جلسة اليوم.. اهالي الموقوفين قرروا عدم الحضور
Lebanon News
ردا على موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الذي اعلن عن عدم حضوره جلسة اليوم اي الجلسة التي دعا اليها وزير العدل هنري الخوري لاستكمال التعيينات لرئاسة غرف التمييز والتصويت على قاض رديف، قرر اهالي الموقوفين عدم حضور الإجتماع الذي كان قد تقرر عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم مع الرئيس عبود بعد الموقف الذي اتخذه الاخير والذي قرأه اهالي الموقوفين رداً واضحاً ومعبراً.
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وأمام هذا الموقف السلبي، رأى أهالي الموقوفين أن عدم حضور الاجتماع بالرئيس عبود هو الجواب المناسب مقابل السلبية التي يتعاطى بها في ملف قضية الموقوفين.
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